В Ульяновской области открылась бесплатная фотошкола для людей старшего поколения

«Основной предмет у нас – фотография. На нём учат работать со светом, со сценарием съемок. Пенсионеры фотографируют в основном своих кошек, собак, природу и, конечно, своих родственников», – рассказала газете ВЗГЛЯД организатор «Фотошкола 55+» Марина Казакова, открывшейся в Ульяновске.

«Пока мы только учимся. Есть психолог, который учит управлять эмоциями, выходить из депрессии. Есть визажист, который может научить ухаживать участников за кожей и делать возрастной макияж. Есть модельер-стилист, который учит нас стильно одеваться и подбирать вещи, которые будут нас молодить, а не старить», – перечисляетдиректор АНО «Агентство социальных проектов» Марина Казакова, организатор фотошколы.

Ранее стало известно, что в Ульяновске открылась «Фотошкола 55+» для людей старшего поколения. Впервые в регионе создана бесплатная творческая студия, где люди от 55 лет могут попробовать себя как в роли фотографа, так и в роли модели. С учениками студии бесплатно занимаются фотограф, стилист, визажист и психолог.

Участники «Фотошколы 55+» получают возможность выезжать на природу, фотографировать живописные места, участвовать в семинарах по сценическому макияжу, позированию, мастер-классах и конкурсах по фотографированию.

«Сейчас уже – финишная прямая нашего проекта. Мы планируем фотовыставку в конце декабря. Она будет называться «Портрет 55 +». Мы не стали ограничиваться какой-то тематикой. Это просто будут портреты, на которых будет отражаться красота, мудрость и опыт взрослых людей», – делится планами Казакова.

Она отметила, что школа постепенно превращается «в легкий клуб общения 55+». «Мы много делимся опытом, знаниями, эмоциями, а еще, например, учимся танцевать бачату. У нас много всяких проектов, идей. Мы и театр моды хотим создать», – воодушевленно рассказывает Казакова. «Мы даже снимаемся в рекламе, нас приглашали на фотоссесию бутик», – радуется результатам организатор.

Казакова обеспокоена, что для пожилых людей «нет мест, где люди могли бы отдыхать, заниматься спортом», именно поэтому она хочет создать «маленькую сферу», где пожилым людям хорошо.

«Мы готовы делиться знаниями. У нас много тех, кто хочет рассказать о своих талантах. Многим нужен наш опыт и наши навыки. Их многие применяют к своей жизни. Жизнь людей становится ярче, интереснее и насыщеннее», – верит Казакова.

«Мы тоже хотим быть красивыми, мы тоже хотим нравиться. Пусть даже в 70 лет, но мы хотим замуж выйти. Мы хотим видеть красоту. Именно поэтому это занятие не просто досуг. Это вектор развития, – уверена Казакова. – Люди за 50 тоже хотят развиваться, красиво жить. Даже комплименты от знакомых существенно могут изменить качество жизни». Организатор «фотошколы» надеется также на гранты, которые бы мог бы получить ее проект.

Как сообщал ранее «Регнум», благодаря студии можно не только научиться фотографировать, изучить азы композиции, но и найти новый круг общения. На 26 декабря запланирована фотовыставка учеников школы. В группе 15 женщин. Проект стал победителем федерального конкурса социальных проектов «Активное поколение» и реализуется на средства благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Руководитель студии, призер и лауреат международных конкурсов, член Союза дизайнеров России Валерий Дурнов учит практическим навыкам фотографирования. Руководитель школы современного дизайна «Академия Креаполье», член Союза Дизайнеров Светлана Семененко ведет курсы стиля. Эксперт в области межличностных взаимоотношений, практикующий психолог и тренер Юлия Кузьмина помогает ученикам раскрепоститься и поднять свою самооценку, справиться с негативными эмоциями. Визажист и стилист Ксения Шаталова учит правильно готовиться к фотосессиям, знакомит с основами возрастного макияжа.

По итогам курса в декабре состоится презентация фотовыставки «Красота 55+», на которую в фотостудию «Белый формат» будут приглашены все желающие.

В Ульяновской области ежегодно оказывается государственная поддержка социально ориентированных НКО. В 2018 году из областного бюджета выделено 12 млн рублей. Максимальный размер гранта – 600 тысяч рублей. В этом году ульяновские НКО также стали победителями федерального конкурса Президентских грантов – 32 НКО выиграли на свои проекты более 33 млн рублей.