В «Битве экстрасенсов» ответили на обвинения бывшего участника

Заявления о возможности купить участие в «Битве экстрасенсов» – ложные, они распространяются обиженными участниками, считает продюсер шоу Мария Шайкевич.

«Попасть в проект мечтают тысячи экстрасенсов, но большинство не выдерживает жесточайшего отбора. Именно такие обиженные маги и выдумывают небылицы про то, что для того, чтобы попасть в «Битву», якобы нужно заплатить. Купить участие в нашем шоу, в финале или победу в нем – невозможно», – цитирует Шайкевич РИА «Новости».

По ее словам, экстрасенсам, желающим принять участие в шоу, нужно развивать свои способности, а не копить деньги.

Ранее бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» заявлял, что ему предлагали заплатить за выход в финал еще на этапе кастинга.