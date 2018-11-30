Под Петербургом нашли тело четырехлетнего мальчика с разбитой головой

Тело четырехлетнего мальчика с тяжелейшей травмой головы нашли в поселке Барышево Ленинградской области, по подозрению в совершении преступления задержана его 37-летняя мать, сообщает региональный СК.

«По версии следствия, смерть мальчика наступила в результате тяжелейшей травмы головы, полученной в результате нанесения ему телесных повреждений», – говорится на сайте ведомства.

По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать ребенка, в данный момент решается вопрос о мере пресечения для задержанной в виде заключения под стражу.

Мать погибшего малыша периодически злоупотребляла спиртными напитками, сообщила пресс-служба детского омбудсмена региона Тамары Литвиновой, передает РИА «Новости».

Следователи проводят комплекс следственных действий, назначены экспертизы. Отмечается, что будет дана принципиальная оценка деятельности органам профилактики. Расследование дела находится на особом контроле у и.о. руководителя СУ СК по Ленинградской области.

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