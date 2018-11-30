Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за выходки телеканала TVP

Посольство России в Варшаве направило ноту в министерство иностранных дел Польши из-за выходки местного телеканала TVP, сообщил официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.

Канал TVP при оформлении студии во время обсуждения в прямом эфире инцидента в Черном море добавил в название «Россия» символику нацистских карательных отрядов SS. Также телевизионщики разместили еще один нацистский символ, добавив в него фотографию президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

В связи с этим «в МИД Польши направлена нота».

До этого в посольстве заявляли, что комментировать инцидент считают «ниже своего достоинства»

Напомним, в воскресенье три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток.