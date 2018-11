Волонтеры сняли призывающий творить добро клип

Российские волонтеры сняли пародию на клип Eric Prydz vs Pink Floyd под названием Proper Education – Voluteer's Remix, в котором призывают творить добро.

В четверг, 29 ноября, на улицах Москвы появились медиафасады, призывающие совершать добрые дела. Так, мотивирующие фразы, например, «Вам не нужно быть гением, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается» или «Вам не нужно писать письма Деду Морозу, станьте им сами», были размещены на Центральном телеграфе, Московском доме книги и на торговых центрах, следует из релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Необычная социальная реклама является тизером пародийного видеоклипа Proper Education – Voluteer's Remix, который был размещен 30 ноября на YouTube-канале Роспатриотцентра и в официальных аккаунтах Года добровольца во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram.

Создатели ролика вдохновились концепцией клипа на песню Eric Prydz vs Pink Floyd – Proper Education, вышедшего в 2007 году. В оригинальном клипе компания подростков, представляющая разные направления уличной культуры, пропагандирует бережное отношение к природе, меняя обычные электрические лампочки на энергосберегающие. Видео заканчивается словами «Вам не нужно образование, чтобы спасти планету» (You don't need an education to save the planet).

Ремейк, основной идеей которого является добровольчество, заканчивается фразой «Вам не нужно образование, чтобы творить добро» (You don't need an education to make DOBRO). В ролике добрые дела сочетаются с элементами паркура и трюками на BMX. Герои видео сажают деревья, помогают пожилым, сортируют мусор, облагораживают дворы, выключают неиспользуемые приборы.