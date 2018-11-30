Криминальный авторитет с сыновьями погиб в ДТП на М5

В результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе Челябинск – Екатеринбург погибли пять человек, в том числе 58-летний криминальный авторитет и его сыновья.

Мужчина, ставший жертвой произошедшей накануне аварии, был неоднократно судим за разбойные нападения, вымогательства и нанесение тяжких телесных повреждений, сообщает «Ридус» со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что в момент аварии он находился за рулем Land Rover. Его сопровождали два сына, 20 и 30 лет. По информации местных СМИ, все они входили в состав преступной группировки, которая, как утверждается, воровала нефтепродукты из действующих линий.

ДТП произошло из-за столкновения грузовика с тремя машинами в Каслинском районе Челябинской области. 23-летний водитель Volvo с прицепом допустил выезд прицепа на встречную полосу. Произошло столкновение с манипулятором «ТАТА». Затем прицеп врезался в Land Rover и «ГАЗель» под управлением 26-летнего мужчины.