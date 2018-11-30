В России решили разработать психологический портрет современного ребенка

Министерство просвещения по результатам научных исследований разработает психологический портрет современного ребенка, что поможет максимально эффективно выстроить процесс обучения и воспитания, сообщила замглавы ведомства Татьяна Синюгина.

В пятницу Синюгина проводит в Хабаровске совещание с регионами ДФО, на котором обсуждается реализация Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования, передает РИА «Новости».

Замглавы Министерства просвещения заявила, что в течение «длительного времени у нас не было исследований о том, какой сегодня ребенок, с какими потребностями, с какими проблемами, что нужно сделать, исходя из имеющегося научного понимания, практикам, чтобы воздействие системы образования на этого ребенка было максимально эффективным».

Потому теперь «одним из главных направлений следующего периода и в рамках нацпроекта, и всей деятельности министерства – это будет работа с Российской академией образования по длительным лонгитюдным исследованиям, которые связаны с физиологией детского и подросткового возраста, психологическим портретом ученика и детей с ограниченными возможностями и инвалидностью».

Данный комплекс исследований в системе образования России существовал всегда, на его основании создавались методики, методология, происходило сопровождение педагогического процесса.

Портреты будут созданы «для того, чтобы мы понимали, как нам нужно строить методику преподавания предметов, как должно меняться содержание образования».

«Учитель уже получает в виде документа то, что он должен делать. А почему он должен делать именно так, лежит в основе научных исследований и методических разработок. Обучение в вузах без этого тоже невозможно, потому что это педагогическая наука, и строиться она должна только на современных научных исследованиях», – добавила Синюгина.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение уважения школьников к учителям.