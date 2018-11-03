Нетаньяху поблагодарил Трампа за введение санкций против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за введение санкций против Ирана.

По словам Нетаньяху, первые последствия санкций ощущаются уже сейчас, так как экономика Ирана якобы «находится в состоянии депрессии», передает ТАСС.

«Спасибо, президент Трамп, за исторический шаг», – заявил Нетаньяху, отметив, что «долгие годы призывал к полному восстановлению санкций против убийственного террористического режима Ирана, который угрожает всему миру».

Напомним, в субботу российский МИД резко раскритиковал действия США в отношении Ирана, подчеркнув, что новые американские санкции нацелены на подрыв усилий, предпринимаемых для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.