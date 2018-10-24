Появились данные о серьезном преступлении дочери главы пресс-службы свердловской полиции

Дочь главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых – Кристину Горбунову заподозрили в построении финансовой пирамиды, пишут СМИ.

Соответствующая информация распространяется в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». В частности, Горбунову называют организатором финансовой пирамиды, «от деятельности которой пострадали не только жители Урала, но и всей страны», пишет Ura.ru.

Аналогичные обвинения выдвигаются на сайте Airbitxclub, где некий Артем Юрзин сообщает, что «дочь одного из начальников Свердловской полиции» якобы является «активным адептом финансовой пирамиды AirbitClub Pro100Business». По его словам, до нынешнего года пирамида предлагалась как способ заработка на росте курса криптовалют, однако потом организаторы отказались возвращать средства инвесторам, отмечает издание.

В то же время сам Юрзин на своей странице во «ВКонтакте» указывает, что также зарабатывает на биткоинах при помощи компании «AirBitClub» и команды Pro100business.

Официально в ГУ МВД сообщения о возможной причастности дочери Горелых к созданию финансовой пирамиды не прокомментировали. Однако знакомый с ситуацией источник сообщил, что эта информация давно распространена в соцсетях и верить ей нельзя.