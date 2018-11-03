Пентагону дали «зеленый свет» на кибератаки против России

Хакерам американского министерства обороны дан «зеленый свет» на проведение киберопераций против России в случае, если будет зафиксировано «вмешательство» Москвы в выборы в Конгресс 6 ноября, пишет The Daily Beast со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание сообщает, что параметры операции уже согласованы разведсообществом и Пентагоном. Специалистам дано указание «получить доступ к киберсистемам, если они посчитают, что это потребуется для осуществления плана как можно быстрее», передает ТАСС.

Портал добавляет, что, по оценке американских властей, «Москва может прибегнуть к более агрессивному вмешательству буквально в первые же часы после открытия избирательных участков или же после того, как начнется подсчет голосов».

Издание прогнозирует, что в конечном счете сражения между хакерами станут обычным явлением, причем для вступления в них даже не потребуется разрешение президента страны.

В конце сентября это же издание сообщало, что хакеры из группы Fancy Bear, якобы связанные с Россией, разработали «страшное» кибероружие,

В октябре сообщалось, что США начали первую кибероперацию против «агентов России».