Пентагону дали «зеленый свет» на кибератаки против России

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3 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 03:15  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Нужен ли России «оборонительный пояс» против Украины и Грузии

Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму - часть реального южного оборонительного пояса РоссииФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Весьма нетривиальное заявление сделал высокопоставленный чиновник российского МИДа. В случае вступления Украины и Грузии в НАТО, России, по его словам, придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи». Что означают эти загадочные с чисто военной точки зрения слова и нужен ли действительно подобный пояс России? Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
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    Какие имена получат аэропорты России

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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

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        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

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        • Остался прежним

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          Пентагону дали «зеленый свет» на кибератаки против России

          3 ноября 2018, 02:16

          Текст: Ольга Никитина

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          Хакерам американского министерства обороны дан «зеленый свет» на проведение киберопераций против России в случае, если будет зафиксировано «вмешательство» Москвы в выборы в Конгресс 6 ноября, пишет The Daily Beast со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

          Издание сообщает, что параметры операции уже согласованы разведсообществом и Пентагоном. Специалистам дано указание «получить доступ к киберсистемам, если они посчитают, что это потребуется для осуществления плана как можно быстрее», передает ТАСС.

          Портал добавляет, что, по оценке американских властей, «Москва может прибегнуть к более агрессивному вмешательству буквально в первые же часы после открытия избирательных участков или же после того, как начнется подсчет голосов».

          Издание прогнозирует, что в конечном счете сражения между хакерами станут обычным явлением, причем для вступления в них даже не потребуется разрешение президента страны.

          В конце сентября это же издание сообщало, что хакеры из группы Fancy Bear, якобы связанные с Россией, разработали «страшное» кибероружие, 

          В октябре сообщалось, что США начали первую кибероперацию против «агентов России».


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