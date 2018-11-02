Жириновский вслед за Мэй устроил зажигательные танцы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прибыв в Бухару в Узбекистане, устроил зажигательные танцы; видео в Сети опубликовали очевидцы.

Местные жители одобрили танцы российского политика, они аплодировали в такт музыке, чтобы поддержать Жириновского, пишет «Sputnik Узбекистан».

Сообщается, что Жириновский пробудет в республике до 3 ноября.

Напомним, ранее своими танцами прославилась британский премьер Тереза Мэй. В октябре она станцевала перед выступлением на съезде Консервативной партии под песню Dancing Queen группы ABBA, а в августе – в кенийской столице Найроби. Активно обсуждался в Сети ее неловкий «танец робота» в ЮАР.