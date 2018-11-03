В Петербурге на открытом уроке в честь Дня народного единства послушали горловое пение

«Участники научились основам ткачества, плетению витых поясов, сшили русский народный оберег для дома – «куколку-обережницу», – рассказала газете ВЗГЛЯД представитель петербургской Академии талантов Ингрид Пильдес об открытом уроке, который прошел в честь предстоящего Дня народного единства.

Как рассказала замдиректора по развитию и связям с общественностью санкт-петербуржской Академии талантов Ингрид Пильдес, в связи с предстоящим Днем народного единства в пятницу в академии состоялся городской фестиваль народных традиций. В мероприятии участвовали около 200 человек. Мероприятие проходило в формате открытого урока.

«Уже второй год школьники Санкт-Петербурга и их родители смогли познакомиться с культурой и творчеством разных народов России через увлекательные мастер-классы и творческие номера на праздничном концерте», – отметила Пильдес.

По ее словам, в первой части фестиваля прошли девять мастер-классов для детей и родителей. Своим мастерством поделились представители народностей России, а также педагоги в сфере дополнительного образования.

«Участники научились основам ткачества, плетению витых поясов, сшили русский народный оберег для дома – «куколку-обережницу», познакомились с историей домры, народными играми Удмуртии, бурят-монгольской письменностью и бытом народов Севера», – рассказала она.

После мастер-классов гостей «Академии талантов» ждал праздничный концерт с участием фольклорных танцевальных и вокальных ансамблей Санкт-Петербурга и творческих коллективов национально-культурных объединений города.

«Коллективы исполнили бурятский, чувашский, татарский, еврейский, эскимосский, русский народные танцы, сыграли на русских народных инструментах и народных инструментах Хакасии, исполнили традиционные песни Коми, Удмуртии, горловое пение», – подытожила Ингрид Пильдес.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, с пятницы в школах по всей стране проходят открытые уроки об истории Дня народного единства. Школьникам и их родителям рассказывают с помощью интерактивных технологий о принципах межнационального и межрелигиозного мира и согласия.