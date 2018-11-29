Германия заявила об атаках связанных с ФСБ хакеров

Немецкие спецслужбы подозревают хакеров, которые якобы могут быть связаны с ФСБ, в кибератаках на политические институты Германии.

Федеральная служба защиты конституции Германии (спецслужба внутреннего назначения, BfV) заявила, что считает ответственной за кибератаки группу хакеров, известную как Snake («Змея»). Речь идет о нападениях на ресурсы правительства Германии в начале 2018 года, сообщает Bloomberg.

Целями хакеров являлись ресурсы федеральных ведомств, военных объектов и посольств Германии. Последняя атака фиксировалась 14 ноября, ответственной за нее также считают «Змею».

BfV считает, что «Змея» может иметь связи с разведывательными службами ФСБ России. Последние кибератаки были нацелены на государственные учреждения и научно-исследовательские учреждения.

В октябре глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что правительство ФРГ «почти уверено» в причастности Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ) к кибератакам на организации стран Запада.