Швыдкой назвал государственные гранты формой диалога власти с рэперами

«Надо учитывать финансовую независимость авторов и исполнителей этого вида музыки. Они сегодня достаточно самостоятельно существуют в экономике культуры», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-министр культуры Михаил Швыдкой, комментируя призывы высокопоставленных чиновников поддержать популярных рэперов грантами.

«Но сам подход кажется мне правильным потому, что игнорировать этот вид творчества неправильно, и неправильно запрещать, тем более что запретить его невозможно, должен быть механизм диалога. Грантовая поддержка – это форма механизма диалога с рэп-исполнителями», – пояснил экс-министр культуры, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. – Рэп сегодня – это форма музыкально-поэтического творчества. Это как русский рок, который был и поэзией, и музыкой в одном едином творческом высказывании».

Комментируя попытки чиновников, в частности, работников прокуратуры противодействовать развитию русского рэпа, запрещать рэп-концерты, Швыдкой отметил, что запретить «бытование хип-хопа и рэпа в интернете» – вообще нереально, а отмена концертов лишь провоцирует интерес к этому у виду искусства.

Впрочем, собеседник отметил, что прокуратура – орган реагирования и, если граждане пишут туда заявления, указывая на обсценную лексику или на пропаганду наркотиков, прокуроры должны реагировать. «Я бы меньше всего их обвинял за то, что они выполняют некую свою институциональную функцию. Они делают то, что они должны делать», – подчеркнул экс-министр.

Отмена концертов по мнению Швыдкого, является предметом судебного решения. «При чем судебного решения постфактум. У нас в стране сегодня нет цензуры, а запрет – это форма цензуры», – констатировал он.

«Приведу в пример группу «Ленинград». Ее долго запрещали, отменяли концерты, но сегодня эта группа стала респектабельным явлением общественно-культурного пространства. Сергей Шнуров стал респектабельным джентльменом. Это все значительно боле сложная материя, чем запрет», – считает Швыдкой.

Запреты, по мнению министра, вынуждают музыкантов превращаться в политических активистов. «Прежде всего, они художники и не надо их превращать в людей, которых политизируют. Это неправильно, они ведь не позиционируют себя как политики», – подчеркнул он.

«Давайте вспомним, что происходило в 1950-60 годы между поэтами и властью. В конечном счете была найдена форма диалога между властью и этой большой, поэтической группой талантливых людей. Важно также вспомнить что происходило с идеологией рокеров и власти», – сказал Швыдкой. «Существенное отличие сегодняшней ситуации в том, что появилось пространство интернета – пространство другого пути к публике. Это нужно учитывать. Тут много сложностей и тонкостей», – констатировал спецпредставитель президента.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, выступая в четверг на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, его председатель, Сергей Нарышкин предложил поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами.

«Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?» – предложил он. Напомним, Нарышкин также занимает посты директора Службы внешней разведки и главы Российского исторического общества.

Выступивший следом Швыдкой заявил, что современный рэп становится в какой-то мере заменой стадионной поэзии середины XX века.

«Я из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC, там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения... с этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это... Я вижу, как эти ребята «заводят» молодежь... это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя», – сказал Швыдкой, добавив, что власть не должна общаться с представителями этой субкультуры исключительно на языке запретов.