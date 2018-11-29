Курс рубля отреагировал на отмену встречи Путина и Трампа

Рубль замедлил темпы роста к доллару и евро после того, как американский лидер Дональд Трамп отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Трамп сообщил, что отменяет встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине. До этого в течение дня рубль показывал устойчивый рост по отношению к западным валютам.