Власти Малайзии оказались не в курсе свадьбы короля страны и «Мисс Москвы»

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не смог подтвердить информацию о недавнем бракосочетании короля Мухаммада V и «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной.

«У меня нет никакой официальной информации или подтверждения, поэтому ничего не могу сказать об этом», – приводит слова премьера Straits Times.

С официальным заявлением не выступил ни один представитель королевского двора.

Ранее стало известно, что в Барвихе на Рублевке состоялась свадьба короля Малайзии Мухамада V Фариса и Оксаны Воеводиной. В 2015 году девушка выиграла конкурс «Мисс Москва». До свадьбы с россиянкой он был в разводе около 10 лет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля.