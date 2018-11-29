Путин наградил бывшего пресс-секретаря Медведева орденом Александра Невского

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего пресс-секретаря российского премьера Дмитрия Медведева, нынешнего зампреда Внешэкономбанка Натальи Тимаковой орденом Александра Невского.

Она награждена за «трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу», сообщается в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, награжден модельер Валентин Юдашкин, который получит орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу», – объясняется его награждение в тексте указа.

Знаком отличия «За безупречную службу» награжден посол России в Гвинейской республике и Республике Сьерра-Леоне Александр Брегадзе.

Между тем, в Праге состоялась церемония награждения гражданина Чехии Вацлава Билицкого, который получил медаль российского Министерства обороны «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества», передает ТАСС.

«Вацлав Билицкий в населенном пункте Ралско в Центральной Чехии своими силами создал музей, посвященный памяти павших советских воинов», – пояснил посол России в Чехии Александр Змеевский.

Он добавил, что в 1991 году Билицкий, будучи полицейским сапером, обезвредил неразорвавшиеся снаряды в горящем танке Т-72, который выводили из Чехословакии советские войска. Этим он спас несколько жизней.

Напомним, осенью Наталью Тимакову, которая перешла на работу в ВЭБ, на посту пресс-секретаря российского премьера сменил Олег Осипов.