Звонки о «минировании» ТЦ в Москве поступали с номера пенсионерки из Балашихи

Звонки о «минировании» восьми торговых центров в Москве поступили с номера телефона, зарегистрированного на пенсионерку из Балашихи, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным представителей экстренных служб столицы, из 14 торговых центров и с Киевского вокзала были эвакуированы в общей сложности около 4,5 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что звонки поступали из-за границы.

Позже выяснилось, что «звонки о якобы минировании восьми торговых центров поступили с номера телефона, зарегистрированного на жительницу Балашихи 1955 года рождения».

Также поступали звонки и с других номеров; некоторые из них определить не удалось.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что о ложной угрозе взрывов московских ТЦ сообщили с украинского номера.

Напомним, в среду из торговых центров Москвы и Киевского вокзала эвакуировали несколько тысяч человек из-за сообщений об угрозах взрыва.