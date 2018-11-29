Завершено расследование дела о перестрелки в суде с участием «банды GTA»

Следователи закончили расследование дела о побеге «банды GTA» и нападении на сотрудников правоохранительных органов в суде, сообщает СК.

«По данным следствия, подсудимые Холик Субханов, Фазритдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Хазратхон Додохонов вступили в сговор на совершение совместного побега из-под стражи. 1 августа 2017 года в здании Московского областного суда указанные подсудимые в лифте напали на конвоировавших их сотрудников полиции, совершив посягательство на их жизни», – сообщается на сайте СК.

Подсудимые похитили служебное оружие и открыли огонь по полицейским и сотрудникам Росгвардии в суде. После этого четверо из членов банды погибли, Додохонова доставили в больницу. Также один сотрудник Росгвардии был тяжело ранен, двое полицейских получили вред средней тяжести.

Следствие установило, что на сотрудников Росгвардии напал первым именно Додохонов, отмечает ведомство.

«На основании собранных доказательств Додохонову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 313, п. «б» ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 35 и ст. 317 УК РФ (побег из-под стражи; хищение оружия; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», – говорится в сообщении СК.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В мае 2018 года прокурор попросил назначить четверым оставшимся в живых членам «банды GTA» пожизненное заключение.