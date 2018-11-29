В Эстонии осквернили памятник жертвам коммунизма

Неизвестные осквернили памятник жертвам коммунизма в Таллине, на нем появились царапины и неразборчивые надписи на гранитных плитах с именами погибших, сообщил институт памяти Эстонии.

Учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой найти и привлечь к ответственности вандалов, передает «Интерфакс».

В мае 2017 года в эстонском городе Кивиыли неизвестные осквернили памятник летчикам советской авиации. В октябре того же года неизвестные украли бетонный крест на эстонском кладбище, установленный в память о погибших в Первой мировой войне русских солдатах.