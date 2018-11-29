Водителям разрешили европротокол при повреждении имущества

Правительство приняло постановление, разрешающее водителям оформлять ДТП по европротоколу, если в результате аварии вред причинен только имуществу.

Виновники аварии, в которой повреждено оказалось только имущество, теперь «не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия», говорится постановлении, опубликованном на сайте правительства.

В документе уточняется, что это возможно, если в соответствии с законодательством об ОСАГО оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

При этом предусматривается, что страховое возмещение в рамках европротокола будет производиться в пределах 100 тыс. рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях есть возможность фиксировать и передавать страховщикам информацию о ДТП с помощью мобильных приложений. В этом случае страховое возмещение в рамках европротокола может составить до 400 тыс. рублей.

Ранее в четверг правительство приняло постановление, отменяющее обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили.