Минск дал оценку ситуации после инцидента в Керченском проливе

Белоруссия надеется, что стороны произошедшего 25 ноября инцидента в Керченском проливе и «внешние игроки» не предпримут шагов, которые могут привести к эскалации ситуации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Макей заявил, что в Минске убеждены: конфликтующие стороны «понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность». Потому «не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков тоже звучали какие-то эмоциональные заявления, которые, в конечном, итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности», передает РИА «Новости».

По его словам, происходящее в районе Керченского пролива «подтверждает актуальность и реалистичность предупреждений, которые неоднократно высказывал глава белорусского государства (Александр Лукашенко), что мы (мир) постепенно сползаем к пропасти большого конфликта».

Он добавил, что мир «и опосредованно, и непосредственно» ощущает на себе «последствия этой конфронтации», и Минск хочет, «чтобы не было предпринято никаких дальнейших шагов, которые бы привели к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе, потому что это способно оказать влияние не только на региональную безопасность, но и на международную безопасность в целом».

Кроме того, Белоруссия готова «внести свой вклад» в урегулирование сложившейся ситуации и «разрядку напряженности».

При этом у Минска не было прямых контактов с вовлеченными в инцидент в Керченском проливе сторонами по поводу этой ситуации, хотя «было бы важно получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с инцидентом».

В воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

В Кремле заявили, что Москва не видит необходимости в посредниках для урегулирования ситуации с Украиной.