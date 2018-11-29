Политолог: ОНФ не позволяет чиновникам «дорисовывать» отчеты

«Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это структура, позволяющая контролировать выполнение поручений президента не на основе чиновничьих отчетов, которые, как мы знаем, наши чиновники могут красиво «дорисовывать», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август, комментируя проходящий в Москве съезд ОНФ.

«У нас есть линия развития, заданная президентом – это указы. И мы понимаем, что в условиях нашей огромной страны просто невозможно назначить достаточное количество контролирующих чиновников», – подчеркнула политолог Алена Август.

По ее словам, «ОНФ – это довольна рабочая структура, позволяющая контролировать выполнение поручений президента не на основе чиновничьих отчетов, которые, как мы знаем, наши чиновники могут красиво «дорисовывать», а на основе своих собственных наблюдений. И что хорошо – это масштабная армия людей, которые могут заглянуть в любую точку страны».

При этом эксперт не ждет какого-то невероятного прорыва по итогам съезда, так как для этого нет предпосылок. «Идет обычная, планомерная и рутинная работа. Активистам действительно приходится ездить по территориям, требовать с чиновников объяснений, и многим чиновникам это не нравится. В общем, у них не самая сладкая работа», – заключила Август.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) избрал новый состав Центрального штаба, он увеличился с 57 до 68 человек. Об этом сообщил участник съезда Народного фронта, который проходит в четверг в Москве.

Ранее в ОНФ рассказали, что съезд Фронта пройдет в формате антиконференции.