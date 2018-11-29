В Кремле оценили необходимость посредничества для нормализации отношений с Киевом

Москва не видит необходимости в усилиях посредников для нормализации отношений России и Украины; те, кто хотят помочь, могут оказать влияние на Киев, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряженности, спровоцированной украинской стороной», однако «не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях: желающие и обладающие такой возможностью могут помочь оказать воздействие на официальный Киев», передает РИА «Новости».

Он также сказал, отвечая на вопрос, почему пограничники России «атаковали» украинские катера в нейтральных водах, что «по географическим координатам все вопросы нужно адресовать пограничникам, их не атаковали, а были предприняты меры по задержанию нарушителей, военных кораблей, которые являлись нарушителями государственной границы России».

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу; они были задержаны пограничниками. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пообещал вернуть задержанные украинские суда, а также заявил о намерении убедить Турцию закрыть России проход через пролив Босфор из Черного в Средиземное море.