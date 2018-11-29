Женщина и ребенок пострадали из-за прорыва трубы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пожилая женщина и девочка получили ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой на улице, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Свердловской области.

Следователи организовали «проведение доследственной проверки по факту получения гражданами термических ожогов в результате коммунальной аварии», следует из сообщения на сайте СК.

Инцидент произошел в среду, 28 ноября. В результате аварии ожоги получили пожилая женщина и девочка. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В рамках проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.

Ранее в Петербурге два человека насмерть обварились кипятком, когда в подвальном кафе в Санкт-Петербурге прорвало трубу.