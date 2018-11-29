Регги включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Музыкальный стиль регги включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

«Музыка в стиле регги из Ямайки только что внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Поздравляем!» – говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.

В ЮНЕСКО отметили, что стиль регги зародился на западе Кингстона, столицы Ямайки. Он включает в себя музыку Карибских островов, Северной и Латинской Америки. Со временем стиль переродился в рокстеди, а затем – в регги.

Музыка регги изначально была голосом маргиналов, теперь же охватывает широкие слои общества. Особенностями стиля стали темы несправедливости и сопротивления, любви и человечности.

В организации отметили, что на Ямайке музыке регги учат школьников, проводятся регги-фестивали.

Заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО проходит с 26 ноября по 1 декабря в Порт-Луи (Республика Маврикий).

Рассматривается семь заявок на включение в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, а также 40 заявок на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Ранее ученые из Университета Глазго совместно с Организацией против жестокого обращения с животными Шотландии (SPCA) выяснили, что регги и софт-рок являются любимой музыкой у собак.