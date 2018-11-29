Преступный мир Эстонии занялся черным пиаром полиции

В Эстонии преступники создают некий фонд для проведения кампании по формированию в обществе негативного отношения к правоохранительным органам, заявили в полиции безопасности страны.

«Мы осведомлены о намерениях деятелей организованной преступности и связанных с ними людей, направленных на улучшение своих позиций и подрыву доверия к правоохранительным органам», – цитирует Delfi комментарий пресс-атташе полиции безопасности Харриса Пуусеппа еженедельнику Eesti Ekspress.

Полицейские считают, что преступники планировали влиять на общественность при помощи трогательных историй об ужасных условиях содержания эстонских заключенных.

Также планировалось дискредитировать силовые структуры страны. В частности, должны были появляться материалы о том, что действия сотрудников полиции, прокуратуры и тюремной охраны отличаются крайней жестокостью и иногда бывают незаконными.