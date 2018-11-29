Самолет Трампа столкнулся с лайнером в Нью-Йорке

Принадлежащий американскому президенту Дональду Трампу частный самолет в среду получил повреждения в аэропорту Ла-Гуардия, передает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что инцидент произошел на земле. Другой самолет двигался к месту стоянки и задел крыло принадлежащего Трампу Boeing 757, передает ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал, работа аэропорта не была нарушена.

Управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси сообщило, что в аэропорту имел место инцидент при перемещении самолета Bombardier Global Express.