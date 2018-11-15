Стали известны подробности встречи Путина и Трампа в Аргентине

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа запланирована на 17.30 по Москве 1 декабря.

Встреча лидеров продлится чуть более двух часов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил угрозы Трампа перед встречей с Путиным.

Напомним, американский лидер заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Трампом на G20 согласована и по-прежнему готовится, информации об отмене встречи с американской стороны не имеется.