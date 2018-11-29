Хаски и Шнуров вступились за IC3PEAK и «Френдзону»

Российский рэп-исполнитель Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступили в поддержку молодежных музыкальных коллективов IC3PEAK и «Френдзона», концерты которых оказались сорваны в нескольких городах.

«Я хочу выразить поддержку группам IC3PEAK и «Френдзона». Эти и другие музыканты могут рассчитывать на мою любую посильную помощь. Давайте решать все эти траблы вместе, невзирая на политические, вкусовые и прочие разногласия», – приводит «Ридус» слова Хаски.

Шнуров, в свою очередь, написал в своем Instagram:

«К черту все отмазки –

Улица, эстрада.

Я не слушал Хаски,

Теперь вроде надо.

Возьму новый гаджет,

И врублю по полной!

Власть всегда накажет,

Тех, кто гонит волны.

Им, да к их годам бы,

Уж понять пора бы, –

Глупо строить дамбы,

Там, где идет корабль

Времени и смены.

И запреты ***!

Леди, Джентельмены,

Новая эпоха!

Что вы прям, как дети,

Отняли от тити.

Запретите ветер,

Дождик запретите».

Хаски задержали 21 ноября после того, как тот после отмененного концерта взобрался на машину и начал исполнять свою песню, повредив автомобиль. Позже артист заявил, что готов возместить ущерб владелице авто. В понедельник Хаски освободили из-под ареста после соответствующего решения суда.

Концерты «Френдзоны» были отменены в Вологде по инициативе уполномоченного по правам ребенка в регионе Ольги Смирновой, а до этого – в Кемерово и Красноярске. Противники группы считают, что тексты коллектива пропагандируют однополые отношения, вредные привычки и антиправительственные настроения у молодежи. Группа IC3PEAK столкнулась с отменой своих концертов в Новосибирске, Казани и Нижнем Новгороде.