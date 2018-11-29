Установлены сроки запуска российского зонда к Солнцу

Россия планирует запустить космический аппарат «Интергелиозонд» по изучению активности Солнца в 2026 году, сообщил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.

«Согласно Федеральной космической программе, проект «Интергелиозонд» планируется к запуску в 2026 году», – рассказал Кузнецов в интервью РИА «Новости».

Он уточнил что станция будет состоять из орбитально-перелетного модуля, теплозащитного экрана и двигательной установки, обеспечивающей необходимые коррекции на этапе перелета к Солнцу.

Зонд начнет изучать Солнце и околосолнечную среду с расстояния 70-80 радиусов Солнца вблизи плоскости эклиптики, а затем удалится и будет наблюдать звезду из внеэклиптических положений.

«Будут изучаться солнечные активные явления и связанные с ними эффекты, солнечная корона и солнечный ветер, полярные области Солнца и гелиосфера», – отметил Кузнецов.

Проект предполагает создание двух космических аппаратов. Их направят к Солнцу через Венеру по такой орбите, что за счет соизмеримости периодов их вращения вокруг Солнца и Венеры они будут встречаться. При этом гравитационное поле Венеры будет использоваться, чтобы приблизить космический аппарат к Солнцу.

«Приблизиться к Солнцу и выйти из плоскости эклиптики не просто при запуске аппарата с Земли, потому что планета вращается вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду, и погасить такую скорость можно либо мощной ракетой, которой нет, либо существующими ракетами в течение длительного времени, которое никого не устраивает. Это то же самое, что попытаться подойти к центру карусели – центробежная сила будет отбрасывать вас назад», – сказал Кузнецов.

Он добавил, что отчасти эту проблему решают многократные гравитационные маневры у Венеры.

«Интергелиозонд» – совместный проект ряда российских институтов и 13 европейских стран, предназначенный для изучения солнечно-земных связей. Этот зонд, совершая многократные гравитационные маневры у Венеры, будет постепенно приближаться к Солнцу и по пути выполнять многочисленные измерения на линии «Солнце – Земля».

В 2016 году сообщалось, что запуск исследовательской миссии «Интергелиозонд» отложен на неопределенный срок.