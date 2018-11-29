Трампу не сообщили об изменениях в программе республиканцев по Украине

Президент США Дональд Трамп в письменных показаниях спецпрокурору Роберту Мюллеру заявил, что не был осведомлен об изменениях в проекте платформы Республиканской партии 2016 года, в тексте которого не упоминалось о поставках оружия Украине, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Как сообщили источники, Трамп заявил, что не знал об изменениях в платформе, «насколько он помнит». Телеканал отмечает, что это повторяет позицию президента насчет этой ситуации, которую он высказывал в 2016 году, передает РИА «Новости».

В 2016 году из проекта политической платформы Республиканской партии было удалено положение о необходимости передачи американских вооружений Украине. В документе остались только фразы, что республиканцы выступают за «оказание надлежащего содействия вооруженным силам Украины».

Между тем, в 2017 году Белый дом разрешил поставки Киеву оружия – в частности, были поставлены переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В начале сентября комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассказал о законопроекте, который позволит минобороны Украины напрямую закупать военную технику и вооружение из США.