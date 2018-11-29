Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал требуемую для выхода в финал шоу сумму

Бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» заявил, что ему предлагали заплатить за выход в финал еще на этапе кастинга.

«На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту», – сообщил он в анонимном интервью телеканалу «360».

Он добавил, что это был четвертый сезон проекта, и тогда стоимость прохождения в финал составляла 450 тыс. рублей.

Кроме того, всех участников шоу ведут редакторы, а перед испытаниями им рассказывают необходимую информацию, заранее добытую продюсерами.

По словам экс-участника, на проекте действительно было много людей, которые не имели никакого отношения к экстрасенсорике. При этом одно лишь попадание на шоу гарантирует хороший заработок в будущем: «Если вы заметили, ведущий Марат Башаров стал предупреждать зрителей, что не стоит платить экстрасенсам за личные сеансы, сами организаторы призывают не делать этого. Видимо, совесть все-таки существует».

«Битва экстрасенсов» – это популярное российское телешоу канала ТНТ о сверхспособностях. В феврале 2017-го программа получила антипремию от министерства образования и науки за популяризацию лженауки.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала о шарлатанах на шоу «Битва экстрасенсов».