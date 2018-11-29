Суд США отказал Бутиной в переводе из одиночной камеры

Суд столичного округа Колумбия отклонил прошение россиянки Марии Бутиной о переводе из одиночной камеры на общий режим содержания в американской тюрьме, следует из судебных документов.

Судья Таня Чаткэн утверждает, что адвокаты россиянки «не ссылаются ни на законодательство США, ни на прецедентное право для обоснования своего ходатайства», основываясь «на слухах и предположениях» о причинах перевода Бутиной в одиночную камеру, передает ТАСС.

Ранее Российское посольство в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с ужесточением условий тюремного содержания россиянки. Дипломаты заявили, что изоляция Бутиной «уже спровоцировала ухудшение ее здоровья», и у нее «участились приступы клаустрофобии».

Напомним, во вторник стало известно, что Бутину неделю назад вновь отправили в одиночную камеру, разрешив находиться вне камеры лишь два часа в сутки.