Волкер пообещал «ответные меры США» на ситуацию в Керченском проливе

Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что в Белом доме обсуждают возможные варианты «ответных мер США» на ситуацию в Керченском проливе.

По словам Волкера, «действия России явно носят незаконный характер», а обстоятельств, которые могут оправдать обстрел украинских судов и арест моряков, якобы не было, передает ТАСС.

«Отвечающие за национальную безопасность должностные лица из различных управлений [вашингтонской администрации] встретились, чтобы обсудить варианты ответных мер США на ситуацию в Керченском проливе», – сообщает The Washington Post, ссылаясь на Волкера.

«Мы ищем пути урегулирования нынешнего кризиса и оказания давления на переговоры с целью вернуться к поиску политического решения», – заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров выразил недовольство действиями Волкера, подчеркнув, что спецпредставитель Госдепа США по Украине проявляет себя как ярый защитник провокационных действий киевских властей.

В МИД России также не исключили, что в планировании провокации Украины в Керченском проливе могли принимать участие некоторые западные страны.