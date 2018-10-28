В небе рядом с российской базой Хмеймим произошли взрывы

СМИ сообщили, что в небе над городом Джебла, где располагается российская авиабаза Хмеймим, произошли взрывы.

Согласно предварительным данным, взрывы могли произойти в результате выпуска силами ПВО базы двух ракет по беспилотникам боевиков, пишет Telegram-канал Directorate 4.

Напомним, в конце октября Путин назвал количество сбитых у базы Хмеймим беспилотников.

При этом выяснилось, что российский «Панцирь-С1» практически не видит малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся БПЛА, и часто фиксирует вместо них птиц. Их эффективность составляла около 19%.

Весной 2018 года в Сирию перебросили комплексы «Тор-М2У». Всего в период с апреля по октябрь 2018 года они сбили 80 воздушных целей с эффективностью в 80%.