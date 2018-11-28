Опубликовано видео обрушения на прохожих в Китае огромной вывески

В Сети появилось видео того, как в китайской провинции Цзилинь на прохожих рухнул огромный рекламный щит с металлической основой.

На кадрах можно увидеть, что из-за порывов ветра огромная деревянно-металлическая конструкция с рекламой обрушивается на четверых прохожих. К упавшему щиту тут же начинают подбегать люди, чтобы помочь.

Оказавшихся под вывеской людей смогли быстро вытащить из-под вывески и доставили в больницу. Один из пострадавших получил перелом лодыжки. Второго пришлось госпитализировать с травмой шеи. Оставшиеся двое получили незначительные повреждения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Jilin Television.