Шаманов назвал условие для успеха формирований ВДВ нового типа

«Все новое – это хорошо забытое старое. В Советском Союзе были соединения бригадного типа, в составе которых было по два вертолётных полка», – пояснил газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя эксперимент по формированию соединений нового типа в ВДВ.

«Конечно, это повысит тактическую глубину взаимодействия с силами общего назначения. Это абсолютно правильное направление для формирования войск быстрого реагирования», – сказал председатель комитета Госдумы по обороне, бывший главком Воздушно-десантных войсках (ВДВ) Владимир Шаманов.

«После эксперимента это предстоит реализовать в жизни. Отдельные элементы уже имеются. Сегодня во многом это будет зависеть от вертолётных заводов в Ростове, Казани и Улан-Удэ», – подытожил он.

«Иметь вертолётную составляющую в составе десантно-штурмовой бригады – нормальное дело. Это очень дорогая штука. Но у нас, судя по всему, появились ресурсы для этого. Благодаря этому повышается огневая мощь и манёвренность», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший замкомандующего ВВС Прибалтийского военного округа СССР, генерал-майор Александр Цалко.

«Например, в течении часа на удалении 200-250 км какая пехота может появиться? Да, вперёд могут выдвинуться боевые машины пехоты, но вертолётная составляющая здесь просто необходима, например, при участии Ми-38, Ми-8. Это должны быть десантно-штурмовой взвод. И огневая мощь десанта существенно увеличится», – пояснил Цалко.

Ранее в среду министр обороны Сергей Шойгу заявил, что эксперимент по созданию в ВДВ соединений «нового типа» успешно завершен. «С июня по ноябрь в ВДВ проводился уникальный по поставленным задачам и задействованному составу межвидовых сил эксперимент», – цитировала газета ВЗГЛЯД Шойгу, выступившего на коллегии Минобороны.

По его словам, эксперимент подтвердил, что формирование соединений «нового типа» позволит не допустить отставания от потенциального противника по маневренности и оперативности действий войск. Маневренность, отметил он, достигается за счет совместного применения в едином боевом порядке с вертолетными формированиями.

Шойгу отметил, что армии ведущих государств уделяют большое внимание развитию мобильных компонентов, способных «оперативно перемещаться на большие расстояния и самостоятельно вести боевые действия».

В октябре командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщал, что ВДВ работают над созданием формирований нового типа, отвечающих условиям ведения современной войны.

Его заместитель, генерал-лейтенант Александр Вязников две недели назад сообщил, что в формирования ВДВ войдут подразделения ПВО, а также армейская авиация. «В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающими интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», - цитировало Вязникова РИА «Новости».