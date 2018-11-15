Чулпан Хаматова высказалась о человеческих качествах Путина

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что на встречах с президентом Владимиром Путиным не смогла понять, какой он человек, однако не стала бы обсуждать на публике его личные качества ни при каких обстоятельствах.

«Все мои друзья говорят, что я не умею разбираться в людях… Я не знаю, какой он человек. Я человеческие качества не буду обсуждать ни при каких обстоятельствах – я их не знаю. Я не знакома с человеком Владимиром Путиным, я знакома с поступками… Я все равно понимала, что общалась с президентом, с функцией, которая может помочь изменить какой-то вопрос», – передает ее слова РИА «Новости».

В среду она вместе с журналисткой Катериной Гордеевой представила книгу «Время колоть лед», некоторые фрагменты которой посвящены участию Хаматовой в президентской кампании 2012 года.

В 2012 году она участвовала в съемках ролика в поддержку Путина. Тогда она заявила, что лично приняла решение об этом, хотя и является аполитичным человеком.