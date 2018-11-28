В Италии задержан террорист за попытку отравить город крысиным ядом

На Сардинии палестинца подозревают в намерении добавить крысиный яд в систему водоснабжения города, сообщают СМИ.

Мужчину задержали в городе Макомер, на Сардиинии, передает «Интерфакс» со ссылкой на Times of Israel.

По сведениям издания, 38-летний мужчина является членом террористической группиовки «Исламское государство*».

В ноябре в России задержали банду, занимавшуюся финансированием боевиков «Исламского государства».