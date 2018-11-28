Путин назвал неоспоримый предмет заинтересованности российского бизнеса

Президент России Владимир Путин сказал, что для бизнеса вложения в российскую экономику должны быть привлекательными.

«Национальный бизнес в этом (в инвестициях в экономику России – прим. ВЗГЛЯД) не может быть не заинтересован, потому что вложения в собственную экономику всегда самые надежные», – приводит ТАСС слова президента с совещания с членами правительства.

Ранее Путин заявил, что за выделенными на национальные проекты средства должен быть обеспечен самый жесткий контроль. При этом российский президент раскритиковал «красивые формулировки» целей нацпроектов.