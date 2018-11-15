Винокурова объяснила свое решение войти в один совет с лидерами «Антимайдана»

«Газета «Завтра» периодически получает схожие проблемы, ее юристы мучаются теми же вопросами, что и юристы «Новой газеты». Для меня важны только цеховые интересы», – пояснила газете ВЗГЛЯД журналистка Екатерина Винокурова, комментируя свое решение войти в состав экспертного совета при ЦИКе.

«Меня позвали, - и я согласилась. Есть такие профильные темы, эти темы не связаны с политическими взглядами, это темы работы журналистов во время выборов. Что касается состава совета, то мне нравится состав, потому что вошли в него такие замечательные люди, как Григорий Мельконьянц, как Александр Климов. Вошел, например, и известный своими консервативными взглядами Олег Матвейчев. Думаю, что будет интересно, – сказала Винокурова. – В данном совете я не планирую заниматься борьбой мировоззрений. Это не политические дебаты на телеканале, это вопрос избирательного законодательства».

Как сообщил ТАСС, Центризбирком в среду утвердил положение о новом научно-экспертном совете при комиссии. Орган создается для учета общественного и экспертного мнения при принятии решений ЦИК.

«Мы постарались пригласить в совет людей, которые представляют различные точки зрения», - сказала глава ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что комиссия готова сотрудничать со всеми, кто вносит конструктивные предложения, а не только хочет «обличать режим».

Помимо Винокуровой, членами совета стали, к примеру, представители движения «Голос»: Андрей Бузин, Аркадий Любарев, Григорий Мельконьянц и Станислав Рачинский, представитель «Национального общественного мониторинга» Роман Коломойцев, ученый Александр Кынев. Кроме того, в совет вошли главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова, профессор МГИМО Валерий Соловей, сотрудничающий с Партией роста, профессор МГЮА Сергей Кабышев, который руководил юридической службой избирательного штаба Владимира Путина.

Публикуя сообщение об этом в своем Фейсбуке, Винокурова предположила: «Сейчас и меня раскатают на запчасти».

Памфилова подчеркнула, что в состав совета вошли люди с разными точками зрения. «Мне и надо, чтобы они, если не дрались друг с другом, то чтобы была живая дискуссия, чтобы они спорили», - сказала она, добавив, что планирует позвать в совет и руководителя партии «Великое Отечество», одного из лидеров движения «Антимайдан» Николая Старикова.

«Когда мы в начале этого года, во время президентских выборов собирали рабочую группу по информационным спорам при ЦИК, мы уже тогда еще договорились, что нужно будет собраться после выборов в каком-то ином формате и этот вопрос отдельно обсудить, – напомнила Винокурова. – Понятно: если проблема возникает каждый раз, то она требует какого-то урегулирования».

«На самом деле, мы с ЦИКом начали сотрудничать еще в 2016 году, когда появился закон, регламентирующий аккредитацию журналистов на выборах, против которого я очень сильно выступаю, как и всё журналистского сообщество. Например, получилось так, что журналисты не могут менять работу за три месяца до выборов. Нам удалось тогда – при доброй воле Эллы Александровны Памфиловой и Майи Владимировны Гришиной, в частности, – разработать такое постановление, которое максимально смягчило новый порядок аккредитации», – пояснила Винокурова.

«Но недавно я увидела «с ужасом», что в том постановлении не прописана ситуация вторых туров. Если репортер не аккредитовался на первый тур, то он вообще не может освещать второй тур», – посетовала журналистка.

Другая проблема, которая мешает и провластным, и оппозиционным медиа – это вечная «каша» в выборный период между тем, что считать агитацией, а что считать обычным информированием, считает Винокурова. «Редакционные юристы, естественно, боятся, – и в итоге получается так, что журналисты приходят к выводу: может, лучше вообще ничего не стоит писать про эти выборы, чтобы не попасть под санкции», – подытожила она.