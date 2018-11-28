Задержанный на корабле ВМС Украины сотрудник СБУ арестован

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча, который был задержан при нарушении российской границы.

Следствие просило арестовать Драча до 25 января 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России, передает РИА «Новости».

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года», – огласил решение судья Виктор Можелянский.

Напомним, в воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России. Они были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.

Во вторник Керченский городской суд арестовал 12 украинских моряков, которые входили в состав экипажа одного из задержанных кораблей. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России.