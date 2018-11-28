Кожемяко поддержал идею проведения федерального молодежного форума в Приморье

В Приморье впервые состоится Всероссийский молодежный образовательный форум; соответствующая договоренность была достигнута врио губернатора края Олегом Кожемяко и руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым в среду.

Активисты молодежных организаций Приморского края попросили Кожемяко содействовать переносу Федерального молодежного форума из Хабаровска во Владивосток, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Подпись под обращением, размещенном на сайте петиций Chаnge.org, поставили свыше 2 тыс. человек. Авторы петиции указали, что участие молодежи Дальнего Востока в подобных форумах всегда связано с логистическими трудностями и большими финансовыми затратами, что сказывается на количестве участников от регионов ДФО.

Кожемяко поддержал предложение, подчеркнув, что этот форум не только поможет молодым приморцам, но и позволит привлечь молодые кадры в край.

«Это хорошие площадки, на которых ребята обмениваются опытом и информацией, знакомятся с регионом. В последующем, после окончания институтов, они могут переехать работать в Приморье», – заявил врио губернатора.

Также инициативу приморской молодежи поддержал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев: «У вас много молодых людей вовлечены в добровольческое и волонтерское движение. Проведение в вашем регионе крупного федерального мероприятия, которое могло бы объединить молодых со всей страны даст возможность приморской молодежи повысить свой образовательный потенциал».

Всероссийский молодежный образовательный форум пройдет в Приморском крае уже в 2019 году.