«Офицеры России» назвали лжеминирования в Москве провокацией

Член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Игорь Шевчук в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД заявил, что многочисленные анонимные звонки с информацией о лжеминировании столичных ТЦ похожи на провокацию.

«Очередная провокация, непонятно на что рассчитанная, похоже на мелкое хулиганство», – считает Шевчук.

С ним согласен бывший офицер «Альфы» (Центр специального назначения ФСБ) полковник Виталий Демидкин. Эксперт заявил, что это делается преднамеренно:

«Это делается специально, чтобы напугать народ, поднять волну, вызвать шквал возмущения и страха: как люди пойдут в ТЦ перед новогодними праздниками, после таких новостей? Они могут провести еще какую-то акцию в глубинке, за крупные города я спокоен, а вот в провинции...», – сообщил газете ВЗГЛЯД Демидкин, назвав подобные действия телефонных террористов провокацией.

По его словам, если гражданин попал в ТЦ или другое помещение массового скопления людей, важно не поддаваться панике и смотреть за окружающими.

В Москве пять ТЦ эвакуируют после поступления анонимных звонков с угрозой минирования - Цветной, Атриум, Мегаполис, Капитолий и Горбушкин двор pic.twitter.com/mIfnnUNN8w — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 28 ноября 2018 г.

Напомним, в экстренных службах заявили, что все анонимные звонки о «минировании» крупных торговых центров в столице идут из-за границы.

Ранее в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы из 15 торговых центров более 5 тыс. человек.

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов заявил газете ВЗГЛЯД, что угроза минирования – достаточно часто встречающаяся форма воздействия на общество и государство.

Осенью прошлого года в России была зафиксирована волна телефонного терроризма. Звонки о лжеминировании осуществлялись с территории Украины.