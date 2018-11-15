Вице-губернатор Приморья рассказал о производстве уникальных композитных кораблей

«Компания «Композитное кораблестроение» работает во Владивостоке, и занимается производством катеров, яхт, катамаранов с разным функционалом: от туристических целей до государственных нужд», – рассказал газете ВЗГЛЯД вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко.

«Особенность производства заключается в использовании современных материалов, это позволяет сделать суда более легкими и более маневренными, в этом их преимущество», – заявил вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства, Константин Богданенко, комментируя информацию о начале производства во Владивостоке легких судов из композитных материалов.

По его словам, компания «Композитное кораблестроение» является резидентом Свободного порта Владивосток и пользуется преференциями, предусмотренными особым экономическим режимом, в том числе – налоговыми льготами. Это позволяет ей сокращать издержки и повышать свою конкурентоспособность на рынке.

«Помимо работы в России, компания активно продвигает свою продукцию на экспорт, у них уже были поставки в Южную Корею, и это при том, что в Корее достаточно хорошо развито собственное судостроение. Это подтверждает, что катера из Приморья действительно востребованы, и компания планирует дальше осваивать рынки Азии», – пояснил собеседник.

Он также отметил, что с целью расширения производства руководство компании планирует в ближайшее время войти в программу льготного кредитования малого бизнеса и оформить поручительство краевого Гарантийного фонда. Это яркий пример того, как предприниматели, грамотно используя все виды государственной поддержки, могут создавать и развивать свой бизнес в Приморье.

«При том что в регионе работают особые экономические режимы Свободного порта и Территорий опережающего развития, резидентами которых являются уже более 900 компаний, мы прилагаем дополнительные усилия для развития предпринимательства. Можно уверенно говорить, что это приоритетное направление экономической политики краевых властей», – пояснил вице-губернатор.

«Так, накануне была сформирована краевая программа поддержки малого и среднего бизнеса на ближайшие пять лет. Только в 2019 году на ее реализацию будет направлено более 650 миллионов рублей. Мы расширим доступ бизнеса к финансовым ресурсам, запустим новые бесплатные образовательные программы для предпринимателей, планируем строительство промышленных и технологических парков для МСП и, за счет локализации производств, усиление отдельных кластеров экономики региона», – пояснил чиновник.

«Особое внимание мы уделим поддержке тех производителей, которые продвигают свою продукцию на экспорт, что укладывается в выполнение суперуказа президента России», – подчеркнул Богданенко.

«Если обобщить, то мы работаем над тем, чтобы создать в Приморье такие условия, при которых здесь будет еще удобнее и выгоднее вести бизнес. И, конечно, мы будем использовать наши логистические возможности для того, чтобы наши производители заняли свою нишу на международных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», – резюмировал Богданенко.

Ранее стало известно, что в Приморском крае начали выпускать так называемые композитные корабли. Как сообщают «Вести», такие корабли «легче и прочнее металлических, а служат дольше». Такие возможности для развития бизнеса в регионе появились после того, как Владивосток получил статус свободного порта.