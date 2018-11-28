Мигрантка потребовала у США 60 млн долларов за смерть дочери

Гражданка Гватемалы Ясмин Хуарес потребовала от властей Соединенных Штатов компенсацию в размере 60 млн долларов за гибель 19-месячной дочери Мари, скончавшейся после пребывания в центре временного содержания мигрантов в Техасе.

Хуарес с дочкой приехали в США из Гватемалы, их разместили в центре временного содержания в городе Дилли в марте 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Женщина упрашивала персонал учреждения оказать медицинскую помощь дочери, но выписанное лекарство не улучшило состояние ребенка.

После того, как мать вместе с девочкой выпустили из центра, Хуарес обратилась в больницу Нью-Джерси. Девочку госпитализировали с нарушениями дыхания. Через шесть недель ребенок умер.

Хуарес подала иск против нескольких федеральных агентств, включая службу имиграционного и таможенного контроля (ICE) и министерство внутренней безопасности.

Женщина настаивает, что в центре содержания ее дочери не оказали надлежащую медицинскую помощь.

«Мари прибыла в Дилли совершенно здоровой, а 20 дней спустя ребенок был отпущен в тяжелом состоянии с опасной для жизни инфекцией дыхательных путей. После того, как стало известно, что Мари очень больна, служба иммиграционного и таможенного контроля просто выпустила мать и дочь. Ясмин немедленно обратилась за медицинской помощью для ребенка, но было слишком поздно», – сообщил адвокат Хуарес Стэнтон Джонс.

В апреле США объявили о политике «нулевой толерантности» к нарушившим миграционное законодательство страны, включая тех, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей начали отправлять под стражу и привлекать к уголовной ответственности, детей – отправлять в специальные центры.

В районах городов Мехикали и Тихуана в Мексике находятся около 7,4 тыс. беженцев, планирующих получить убежище в США.

25 ноября не менее 500 мигрантов попытались прорваться в США с территории Мексики, силовики с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа не допустили беженцев.