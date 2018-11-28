Жителей Кирова напугал сильный хлопок над городом

В Кирове раздался громкий хлопок, из-за которого сработала сигнализация автомобилей, в окнах зазвенели стекла.

Громкий хлопок раздался примерно в 12.00 (совпадает с мск), сообщает портал Рrogorod43.

«Хлопок был очень громкий. Дома распахнулись все окна», – сообщила местная жительница Анна Коротаева.

Хлопок слышали не только жители центра Кирова, но и в других районах.

В ГУ МЧС по Кировской области объяснили, что причиной хлопка стал самолет, сообщает портал «Город Киров».

Это произошло, когда самолет преодолел сверхзвуковой барьер.

Информацию подтвердили и в аэропорту Победилово.