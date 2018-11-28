В Кремле прокомментировали интервью Михалкова Дудю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания режиссера Никиты Михалкова, который в интервью видеоблогеру Юрию Дудю предположил, что часть информации не докладывается российскому лидеру Владимиру Путину.

Президент, по словам, Пескова пользуется не единственным каналом информации, а складывает картину происходящего на основании множества источников.

«Никита Сергеевич, конечно, это мэтр и мы его мнение очень уважаем. Но в то же время, справедливости ради, нужно сказать, что отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту и не делает этого. Но президент обладает неоспоримым преимуществом в данном случае. Он имеет множество источников, из которых он уже получает всю полноту картины», – заявил Песков, передает ТАСС.

В то ж время он не стал комментировать якобы имеющие место связи ряда телеграм-каналов с Кремлем. По его словам, на этой платформе создано множество ресурсов, которые отражают все разнообразие мнений российского общества.

«Я знаю, что на этот счет есть очень много слухов. Вполне очевидно, что есть телеграм-каналы, которые находятся в лагере критиков Кремля. Есть те, кто, скажем так, пытается объективно критиковать те или иные процессы». При этом Песков указал на то, что среди телеграм-каналов «есть те, кто делает это в заказном платном режиме», «есть те, кто поддерживает действия Кремля».

«Поэтому в данном случае идет речь о многообразии», – подытожил пресс-секретарь главы государства.

Ранее режиссер Никита Михалков в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал о своей дружбе с президентом Владимиром Путиным и отношении к сексуальным меньшинствам.