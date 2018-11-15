Против ударившего ногой ребенка тренера в Наро-Фоминске возбудили дело

После эфира одного из федеральных СМИ о том, что в Наро-Фоминске тренер спортивной секции ударил мальчика, чтобы наказать за ошибку, следователи возбудили уголовное дело.

«Следственным отделом по городу Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по информации, выявленной в сюжете одного из федеральных каналов о применении нанесения тренером школы единоборств в отношении ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – сообщается на сайте ГСУСК по Московской области.

Инцидент произошел в марте этого года в помещении спортивной школы в Наро-Фоминске: тренер полноконтактного боевого единоборства во время тренировки ударил ногой девятилетнего мальчика по голове. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении тренера меры пресечения.

Ранее сообщалось об учительнице, избившей ученика в Комсомольске-на-Амуре. Позже родители выступили в ее защиту.